Kadıköy Boks Kulübü’nden Amerika’da prestij hamlesi

Amerika Newyork da Muhammed Ali, Mike Tyson gibi Şampiyonların milyonlarca dolar karşılığında ringe çıktığı Efsanevi Stad Madison Sqare Gardende ilk defa bir Türk ringe çıkıyor ve oda Kadıköy Boks Spor Kulübü Sporcusu Dünya ikincisi Ramal Amanov Kadıköy’ü ve Türkiye’yi Amerika’da temsil edecek olan Amanov’un maçını Tüm Dünya kanalları gösterecek.

Avcı, Türk boks tarihinde bir ilk!

Kadıköy Boks Kulübü logosuyla ringe çıkacak olan Amanov ve Antrenoru Menejeri Eski Efsanevi Şampiyon Serdar Avcı Amerika’da bu maça çıkararak Türk Boks tarihinde bir ilke imza atan ilk Türk sporcular oldular.

Kadıköy Boks Kulübü sahibi Serdar Avcı müsabaka hakkında bilgi verirken, Gecede olimpiyat Şampiyonu GGG BOXING Genady Glovkin de ringe Çıkıyor. Bu maçın ödülü Genady Glovkin &Sergey Danelchenko 40 Milyon Dolar Kazanan Boksör alacak. Boksör Ramal ise 500.000- Dolar kazanacak. Gecede Rihanna, justin Bieber, Sylvester Stallone ve daha bor çok ünlü oyuncu olacağını açıkladı.

Galeri