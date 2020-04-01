GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

Uluslararası GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

200’den fazla tekne ile 9 gün boyunca tekne tutkunlarını ağırlayacak fuarın gözdesi ise 15 milyon değerinde ve 22 metre uzunluğunda olan İtalyan yapımı Absolute 72 Fly adlı tekne oldu.



Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) sponsorluğunda, Uluslararası GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı ziyaretçilerine kapılarını törenle açtı. Türkiye’nin deniz üzerindeki tek fuarı olan fuarın açılış gününde, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da ziyaret etti. Fuar, 5-13 Ekim tarihleri arasında Tuzla Marina’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda boyları 5 metreden 50 metreye kadar, fiyatları ise 60 bin liradan 50 milyon liraya kadar değişen 200’den fazla tekne beğeniye sunuluyor. 9 gün sürecek fuara 15 bini yabancı olmak üzere 60 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Lüks ve pahalı teknelerin yanı sıra, fuarda düşük bütçeli ziyaretçiler için de uygun tekneler bulunuyor. Fuarda aynı zamanda ziyaretçiler beğendikleri teknelerle test sürüşü de yapabiliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Dördüncü bot şov açılışındayız. Ben özellikle Tuzlamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Hem fuar organizasyonunda emeği geçenlere, özellikle Gemi İnşa ve Sanayicileri Birliği ve yat sektöründe olan bütün arkadaşlarımıza ve bütün sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum, çünkü Tuzla kazanıyor. Tuzla’ya gelen 160’dan fazla tekneler olmak üzere marinamızda düzenlenen bu organizasyon Tuzla’mıza ciddi bir değer katıyor” dedi.

Via Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, “Bot Show Tuzla fuarı bugün kapılarını açtı. 5-13 Ekim tarihleri arasında 200’den fazla tekne, 80’den fazla ekipman ve aksesuar firması, 650’den fazla markayı bu fuarda bulabilirsiniz. Boyları 5 metreden 50 metreye kadar değişen, fiyatları 60 bin liradan 50 milyon liraya kadar değişen teknelerimiz var. Türkiye’nin deniz üzerindeki tek fuarıyız. Dünyada kendi marinasında fuar yapan tek fuar şirketiyiz aslında. Deniz fuarının ne farkı var derseniz, beğendiğiniz tekneyi test etme şansınız var. Geçtiğimiz sene 6 günde yaklaşık 27-28 bin ziyaretçi ağırladık. Bu sene 9 günde de 60 bine yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Teknelerin toplam değeri 600 milyon lira civarında” diye konuştu.

Fuarın gözdesi ise, liste fiyatı 15 milyon lira olan, 22 metre uzunluğundaki İtalyan yapımı Absolute 72 Fly oldu. Tekne hakkında bilgi veren Deniz Yatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan, “Teknemiz 22 metre boyunda bir tekne. İtalyan yapımıdır. İtalyan yapısı ve dizayn özelliklerini yansıtan tekne. Teknemizin motorları yeni çıkan sistemlerdir. Tamamen joystick kullanımlı. Kamara adetimiz 4 tane. 4 de banyo-tuvaleti var. En büyük özelliklerinin başında kabin sacları geliyor. Master kabin, misafir kabini ve diğer kabinler oldukça büyük. Teknemizin liste fiyatı 15 milyon lira mertebelerindendir” şeklinde konuştu.