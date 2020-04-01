İstanbul’da riskli binalar yıkılıyor

SULTANGAZİ’DE RİSKLİ BİNALAR YIKILIYOR (İHA/İSTANBUL-İHA) Sultangazi’de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor. 2012 yılından bu yana 2 bin 70 riskli yapının yerine deprem yönetmeliğine uygun bina inşa edildi.

Sultangazi’de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor. 2012 yılından bu yana 2 bin 70 riskli yapının yerine deprem yönetmeliğine uygun bina inşa edildi.

Geçtiğimiz hafta merkez üssü Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yapıların sağlamlığı konusunu tekrar gündeme getirdi. Muhtemel bir afette konut ya da binada yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapıların tespitinin hayati önem taşıdığı bir kez daha anlaşıldı. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli bina tespiti için başvuruların sayısı da arttı. Kanunun çıktığı 2012 yılından bu yana Sultangazi’de 2 bin 70 riski binanın tespiti için başvuru yapıldı. Riskli olduğu belirlenen binalara Sultangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce uyarı levhaları asılıp, konut ya da bina sakinleri bilgilendiriliyor. Binanın yıkımı gerçekleştirildikten sonra yerine deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edilerek, ruhsatlandırma işlemi yapılıyor.

