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Ahmet Şimşek Koleji
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İDO terminallerine kedi ve köpek evleri


İDO, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm terminallerinde İDO çalışanlarının ve yolcularının sıklıkla beslediği tüm kedi ve köpekler için evler hazırlıyor. İlk olarak yolcu yoğunluğu olan Yenikapı, Bostancı ve Eskihisar terminallerinde kedi ve köpek evlerihazırlayan İDO, tüm terminallerdesıcak yuvalar vermeyi sürdürecek.

Misafirlerine sunduğu hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO,“4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” kapsamında kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermek üzere evler hazırladı. İlk olarak yolcu yoğunluğu olan Yenikapı ve Bostancı terminalleri için kedi evi ve Eskihisar terminaline köpek evi tasarlayan İDO, tüm terminallerine kedi ve köpek evleri yerleştirmeyi sürdürecek.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Yönetimi Müdürü Hande Ergünlü, “İDO olarak sadece 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel tek bir gün için değil bu kapsamda her daim terminallerimizdesevimli hayvan dostlarımız için barınabilecekleri kedi ve köpek evleri hazırlamaktan çok mutluyuz. Hali hazırda İDO ailesi olarak tüm çalışanlarımızın ve sıklıkla yolcularımızın beslediği kedi ve köpeklere şu an için yolcu yoğunluğu olan Yenikapı ve Bostancı terminallerimizde evlerhazırladık.Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermeyi tüm terminallerimizde sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Galeri
📆 04 Ekim 2019 Cuma 16:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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