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İstanbul’da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında


Avcılar’da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Avcılar’da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında – Tıkla İzle

Kaza, 3 gün önce E-5 yanyol Avcılar Cihangir Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Halk otobüslerinin karıştığı kaza sonrasında bir halk otobüsü refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak devirmişti. Yaşanan kazada 5 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anına ilişkin otobüs içi kamera da ortaya çıktı. Görüntülerde araç içinde yolcuların otururken bir anda kazanın yaşanması ve yolcuların savrulması görülüyor. Aracın ön kamerasında ise otobüsün elektrik direğine çarpıp devirdiği anlar yer alıyor.

📆 04 Ekim 2019 Cuma 15:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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