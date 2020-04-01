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Ahmet Şimşek Koleji
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Süper Lig’in Yıldızları, Hedefi Vurmak İçin Ter Döktü


Muslera, Falcao, Vedat Muriç İle Emre Belezoğlu Gibi Süper Ligin Yıldızları “Top”la değil “Ok”la Hedefi 12’den Vurdu!


Yeşilköy Havalimanı’nda görkemli bir törenle açılışı gerçekleşen 4’üncü Etnospor Kültür Festivali’nde, Süper Lig’in yıldız isimleri, binlerce ziyaretçinin önünde, top peşinde değil, bu sefer ok atarak ter döktü. Süper Lig’de birbirleriyle kıyasıya mücadele veren futbolun efsanevi yıldızları, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte Hedef Okçuluk Alanı’nda, geleneksel oklar kullanarak hedefi vurmaya çalıştı. Muslera, Falcao, Vedat Muriç ile Emre Belezoğlu’nun ok atışları festivalde coşkulu tezahüratlara neden oldu. Yeşil sahalarda verdikleri mücadelenin bir benzerini sergileyen yıldızların her tutturdukları hedef, ayakta alkışlandı.

Ziyaretçilerin nefeslerini tutarak izlediği, 40 dakika süren etkinliğe katılan tüm sporcular, hedefi tutturmaya başardı. Muslera, Falcao, Vedat Muriç ile Emre Belezoğlu, ok atarken sergiledikleri ilginç hareketlerle en büyük alkışı alan sporculardan oldu. Spor dünyasının yıldız isimleri, etkinliğin ardından alkışlar ve tezahüratlar arasında alandan ayrıldılar.

SPOR DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ DE KATILDI

Etkinliğe ayrıca; Abdürrahim Albayrak, Arda Turan, Gökhan İnler, Hidayet Türkoğlu, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman, Nihat Kahveci ve Fenerbahçeli yönetici Gürel Aydın gibi spor dünyasının önemli isimleri de katılım gösterdi.

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📆 03 Ekim 2019 Perşembe 23:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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