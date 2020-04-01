GİSBİR Tuzla Boat Show için nefesler tutuldu

GİSBİR Tuzla Boat Show’un açılışı için nefesler tutuldu.

GİSBİR Tuzla Boat Show’un açılışı için nefesler tutuldu. Cumartesi günü kapılarını açacak olan dev fuarda 60 bin TL’den 50 milyon TL’ye kadar fiyat aralığındaki 150’den fazla tekne görücüye çıkacak. Türkiye’nin deniz üzerindeki tek fuarı olan GİSBİR Tuzla Boat Show’da tekne tutkunları, beğendikleri teknelerle deneme sürüşü yapma imkanına da sahip olacak.



Bu yıl, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Ana Sponsorluğunda düzenlenecek olan Uluslararası GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı için geri sayım başladı. 5 Ekim Cumartesi günü dördüncü kez Viaport Marina’da kapılarını açacak olan GİSBİR Boat Show Tuzla, Dünya ve Türkiye lansmanı yapacak tekne firmalarının yanı sıra, 600 milyon liralık satış hedefi bulunan 150’nin üzerinde her zevke ve bütçeye uygun teknelerin sergilenmesine de ev sahipliği yapacak. Bu yıl 15 bini yabancı olmak üzere 60 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuar, denizcilik sektörünün deniz üzerindeki en büyük buluşması olarak nitelendiriliyor. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı GİSBİR Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek ‘Lansman Tekneler’ de GİSBİR Boat Show Tuzla’da ziyaretçileri ağırlayacak. Ziyaretçilerin beğendikleri tekneleri test edebileceği, test sürüşü yapabileceği GİSBİR Boat Show Tuzla’da, fiyatları 60 bin TL ile 50 milyon TL arasında değişen 150’nin üzerinde tekne sergilenecek.



GİSBİR Boat Show hakkında basın mensuplarına bilgi veren Via Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, “Türkiye’nin deniz üzerindeki tek fuarı, tek boatshowu. Bütün dünyada yapılan boatshowların İstanbul Türkiye sıralamasındayız biz. Cannes, Cenova ve Monaco’dan sonra geliyoruz. Uluslararası takvimde de yerimizi almış durumdayız. 5 – 13 Ekim tarihleri arasında, Tuzla Viaport Marina’da olacak fuarımız. Cumartesi günü kapılarımızı açıyoruz. 9 gün içerisinde burada 150’den fazla tekne sergiliyor olacağız. Boyları 5 metreden 35 metreye kadar. Fiyatları da 60 bin TL ile 50 milyon TL aralığında” dedi.



Bu yıl fuarla ilgili birçok değişiklik olduğunu ifade eden Dilek Günaydın, “Fuarımızın ana sponsoru Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, yani GİSBİR. Aslında sektörün gemi tarafının ve mega yat tarafının en büyük derneklerinden birisi. Tuzla’da tekne inşasının merkezinde yapılan bu fuara GİSBİR sponsor olarak, adını vererek dev bir destekle ‘Biz de uluslararası arenada yerimizi alacağız’ demenin yolunu bulduk beraber. Bu yılki en büyük değişikliklerimizden birisi de, çok fazla etkinliklerimiz var. Genelde deniz fuarlarında etkinlikler göz ardı edilir ama biz 4 yıldır çok çalışıyoruz bu anlamda. Bu sene çok fazla etkinliğimiz olacak. Uluslararası denizciliği konuşacağız, marinalarımızı konuşacağız, kitap imza günleri ve panellerimiz olacak. ‘CEO’ların tekne yaşamı’ adı altında Türkiye’deki birçok CEO’larımızı burada ağırlıyor olacağız. Bunun dışında tabi denizde bir fuar, Türkiye’de tek olarak. Bu senenin de aslında son fuarıyız Boatsow olarak. Beğendiğiniz tekneyi test etme imkanınız var burada. Tekneyi beğendiniz, çok ilgileniyorsunuz tekneyle. Tekne firmasına rezervasyon yaptırıp, seyre çıkıp sadece içini, koltuğunu, motorunu vesaire değil, performansını da test etme şansını var burada” diye konuştu.



Öte yandan GİSBİR Boat Show Tuzla’nın açılacağı Cumartesi günün itibarı ile 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı kaydedildi.