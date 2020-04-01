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İstanbul’da kar maskeli kavgada silahla yaralama!


Beşiktaş’ta kar maskeli bir şahıs tartıştığı şahsı silahla sırtından yaraladı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Göknar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, apartman önüne gelen kar maskeli bir şahıs bir süre apartman önünde bekledi. İsmi öğrenilemeyen ve apartman sakinlerinden bir kişi, kar maskeli şahsı gördü. Kısa süre içinde apartman önünde kar maskeli şahıs ile apartman sakini şahıs arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonunda kar maskeli şahıs yanındaki silah ile apartman sakinine sırtından ateş etti. Sırtından yara alan şahıs yere yığıldı. Şahsı yaralayan kar maskeli kişi de olay yerinden geçti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.
Polis ekipleri olay yerinde çalışmalara başladı. Olay yerinden kaçan şahıs her yerde aranıyor.

📆 03 Ekim 2019 Perşembe 11:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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