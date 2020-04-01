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Kahraman polis denize atlayan genci kurtardı


Üsküdar’da iddiaya göre bir kişi denize atlayarak intihara teşebbüs ederken, polis de peşinden denize atlayarak genci kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahraman polis denize atlayan genci kurtardı – Tıkla İzle

Üsküdar’da iddiaya göre bir kişi intihar etmek için denize atladı. Olaya tanık olan bir polis de hiç düşünmeden şahsın peşinden denize atladı. İntihara teşebbüs eden genç, kahraman polis tarafından denizden çıkarılarak kurtarıldı.

Polisin denize atlayan genci kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi intihar etmek için denize atlıyor, ardından polis şahsı kurtarmak için denize atlıyor.

📆 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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