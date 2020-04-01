Yazıcı, Milli Eğitim Bakanımıza, Soruyoruz!

MHP MYK ÜYESİ Ahmet Gökhan Yazıcı eğitim sisteminde kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli bir konuyu gündeme taşıdı.

Yazıcı, “Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi”nde uygulamaların nasıl yürüdüğünü Milli Eğitim Bakanı’na sordu;

“Resmi verilere göre Milli Eğitim Bakanlığın 2003 yılında uygulamaya başladığı “Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi” kapsamında, 2003-2015 yıllarını kapsayan dönemde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 1 milyar 585 milyon 654 bin 106 kitap dağıtıldı. Bu kitaplar için 2 milyar 536 milyon 957 bin 457 lira ödendi.

Lise kademesinde ise ücretsiz ders kitabı uygulamasının başladığı 2006’dan bugüne kadar basılan 621 milyon 338 bin 705 kitap için 1 milyar 163 milyon 251 bin 448 lira ödendi.

Bakanlığın ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, 13 yılda dağıttığı 2 milyar 206 milyon 992 bin 811 ders kitabı için ödediği miktar, 3 milyar 700 milyon 208 bin 905 liraya ulaştı.

13 yıllık ortalaması üzerinden 2019 rakam verileri yaklaşık 4.850.000,00 yaklaşık 5 milyarlık bir bütçe gideri demek.

Soruyoruz?

Soru-1 Okullarda bu kitaplar kullanıl maktamıdır.! yoksa hiç kapağı açılmadan kalorifer ve geri dönüşüm sistemleri eğitimine mi havale edilmektedir.?

Soru-2 Orta öğretim ve üniversite merkezi sınavlarda bu söz konusu ders kitaplarından sorular hazırlanıyor mu.? soru çıkma yüzdesi kaçtır?

Soru-3 Şayet bu kitaplar kullanılıyor ise, neden velilere özel yayın evlerine ait kitaplar fazlası ile aldırılmaktadır.1 Bunun sorumlusu milli eğitim kitaplarının kullanılmaması ve soruların yoğunlukla bu kaynaklardan hazırlanmaması olabilir mi.?

S-4 Düşük gelirli bölgelerde, alım gücü düşük ailelerin mecburen kullanmak zorunda olduğu, lakin diğer bölge ve ailelerin farklı kaynaklardan faydalanabilmesi , merkezi sınavlarda ve eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğine aykırımı.? Değilmi?

S-5 Eğitim ve Öğretim amaçlı kullanılabilirliği yıllardır tartışılmasına rağmen belli kişi ve zümrelerin bu kitap üretimi ve basımından 2017 yılına kadar hangi yayın evleri ne düzeyde rant elde etti?

S-6 Eğitim ve Öğretim amaçlı bu kitapları devlet adına basan yayın evleri diğer taraftan kendilerine ait kitapları da basması kitapların niteliği açısından fırsat ve imkan eşitliği ile ne derece örtüşmektedir.?

Belki de 5 milyarlık kullanılmayan atıl ücretsiz ders kitabı demek ,

Okulsuz, dersliksiz köy .! Öğretmensiz sınıf, derslik ve branş kalmasın demektir.!

Belki de binlerce bilgisayarsız, laboratuvarsız okul demektir.!

Belki de binlerce atanamayan öğretmen demektir.!

Belki de özlük hakları daha üst düzeye çıkarılmış eğitimci demektir.!

Bizce Çözüm; Ya bu sembolik müfredat çerçevesinde gösterilen lakin farklı müfredatla kullanılmayan göstermelik ve atıl ücretsiz kitap dağıtımına ya son verilmelidir.

Yada Devletin eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkesi doğrultusunda her okula gönderdiği bu ders kitapları, ilmin satılamaz inanç ve ilkesi ışığında ücretsiz verilmeye devam etmelidir.

Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin derslerini ve sınavlarını bu kitaplardan yapması, ayrıca orta öğretim ve üniversiteye geçiş merkezi sınav sorularının bu kitaplardan hazırlanması gerekmektedir.

Tabi ki kitapların devlet tarafından devletin uzman eğitimcileri tarafından, çağın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte hazırlanması ve bir öğrencinin her nevi eğitim ihtiyacını karşılayabilecek içerikte olması, değerlendirmelerinde bu kaynaklar üzerinden yapılması sorunu kökten çözecektir.

Çözüm yolları ve uygulamaları ile sorularımıza cevap bulmak dileği ile…..

selam saygı dua



