İsmail Erdem, Sivas tanıtım günlerindeki olayda Karamollaoğlu’nu suçladı!

Siyasileri davet etmediğimiz halde gelip mikrofonu alıp “Siz Sivas’lı değilsiniz” diyemezsin!

Sivas tanıtım günlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yönelik yapılan protestolar hakkında bir açıklama yapan Sivas Platform Başkanı İsmail Erdem, “Davet edilmediği halde gelerek sahneye çıkıp mikrofonu alıp konuşmaya başlaması, tepki gösterenlere “Siz Sivas’lı değilsiniz” diyerek ortamı tamamen germesi gibi davranışlar sergilemesi, -Uzun yıllar siyaset yapan Karamollaoğlu’na yakışmadı, toplum psikolojisini iyi bilmeli” dedi.

Erdem, yazılı olarak yapılan açıklamasında;

KAMUOYUNA DUYURU

‪26-29 Eylül tarihleri arasında Yenikapı meydanında 10. Sivas tanıtım günlerini gerçekleştirdik.1 milyon civarında Sivas’lı ve İstanbul’lu hemşerilerimiz teşrif ettiler ve misafir ettik. Sivas’ımızın kültürünü medeniyet değerlerini tarih ve kültürel mirasını katılımcılarla paylaştık.

Sivas’lılar olarak misafirperverliliğimizi inancımızdan ve kültürümüzden alıyoruz her gelen misafir başımızın tacıdır. Anadolu kültürünün de misafire hürmeti vazgeçilmezdir.

Pazar günü istenmeyen bir hadise meydana geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu Sivas tanıtım günlerine katılım sağladı, kültür çadırında stantları ziyaret etti ve arkasından şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizin bilgisi dışında meydandaki sahneye çıkarak sunucudan mikrofonu alarak konuşmaya başlıyor. Meydan da o anda en az iki yüzbin civarında hemşehrimiz ve İstanbul’lu komşularımız var. Halktan tepkiler geliyor ve sayın Karamollaoğlu konuşmaya devam ediyor, arkasından siz susana kadar ben bekleyeceğim diyor ve tepki veren vatandaşa siz Sivas’lı olamazsınız diye cevap veriyor.O andan sonra tepki artarak devam ediyor.Sivas milletvekilimiz sayın Ahmet Özyürek o anda orda sahneye çıkıyor ve İstiklal marşı okutuyor on binler hep birlikte İstiklal marşıyla tepkisini veriyor ve sayın vekilimiz halkı yatıştırmak için konuşma yapıyor.Bende organizasyon başkanı olarak kültür çadırındaydım haber alır almaz koşarak sahneye koştum kalabalığı yatıştırdık ve program normal seyrine döndü.

-Siyasi partilerin genel başkanlarını davet etmedik.

-Sahne de söz alma talebinde şahsımdan ve yönetimden bulunmadı.

-Tepkilere rağmen konuşmaya devam etmesi tansiyonu artırdı.

-Tepki verenlere siz Sivas’lı değilsiniz diyerek ortamı tamamen gerdi.

-Uzun yıllar siyaset yapan birileri toplum psikolojisini iyi bilmeli.

Yaşanan olumsuzluktan bizlerde tüm Sivas’lılar olarak Üzüntü duyuyoruz, ancak her kurumun başkanı her fert sorumluluğunun farkında olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.