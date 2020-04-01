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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti


Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

📆 01 Ekim 2019 Salı 15:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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