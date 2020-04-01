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Ahmet Şimşek Koleji
Kadın Şort


Yazları çok rahat ettiren şort türü giyim eşyaları içinde kadın şort grubunun aynı zamanda şık olması kesin kuraldır.

Yaz sıcağında giyilen şort türü eşyaların şıklığı mı olur demeden önce kadın sort takımlarının en zarif örneğini veren bir filmi hatırlamak gerek. Özel Bir Kadın filminde Julia Roberts’ın giydiği kiremit rengi şort takımın zarifliğini kim unutabilir? Gerek böyle itinalı modeller ve gerekse günlük kullanım için yapılmış şortlar kadınlar tarafından her zaman tercih edilen, değişik hava veren bir giyim çeşidi olacaktır. Ayrıca şort ve tişört ikilisi rahatlığının yanında istenilen her türlü aksesuarı kullanabileceğiniz, insana kendini özgür hissettiren kıyafettir. Rahat bir terliğin tamamladığı bu ikiliyi özellikle sahil kesimlerinde adeta bir üniforma gibi görebilirsiniz.

Kadın Şort Modelleri

Rahat ve günlük şort modellerinden başka bir takım oluşturabilecek şıklıkta kadın şort modelleri de gardırabunuzda bulunsun. Pratikliğini kullandıkça hissedeceksiniz. Aynı pratiklik günümüzde online alışverişlerde de yaşanıyor ve bunun yolu https://www.galiyet.com/bayan-sort formatından geçiyor. Bu bağlantı üzerinden kadın şort çeşitlerine ılaşabilirsiniz.

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📆 30 Eylül 2019 Pazartesi 16:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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