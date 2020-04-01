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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Dolma Kalem Modelleri
Dolma Kalem Modelleri


Yazı yazma amaçlı kullanılan kalem seçiminde kaliteye önem vermeniz sağlıklı bir kullanım sağlamanıza imkan tanıyacağı gibi tarzınızın da ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Özellikle de atacağınız imzaları size özel bir kalem ile yapmanız en iyi sonucu almanıza yardımcı olacaktır. Dolma kalem bunun için ideal bir seçim olacaktır. Özel yapısı ve elde kavrama özelliği ile maksimum bir verimi size sunuyor. Kalem modelleri içerisinde en çok tercih edilen olmasının yanı sıra profesyonel yapısı sayesinde tarzınızı da ön plana çıkaracaktır.

Dolma Kalem Nasıl Olmalı

İyi bir dolma kalem kesinlikle kaliteli bir yazıma sahiptir. Mürekkep akıtmamalı ve yumuşak yazma hissi oluşturmalıdır. Dolma kalem modellerinde renk seçeneği de bulunuyor. İster siyah isterseniz de kırmızı rengi seçebilirsiniz. Görsel olarak estetik bir yapıya sahip olan dolma kalem iyi bir hediye aracı olarak da yer alır. Bunun için özel tasarımları yakından incelemek ve satın almak isterseniz size yardımcı olacak olan isim https://www.kayakirtasiye.com.tr/dolma-kalemler adresi olacaktır.

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📆 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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