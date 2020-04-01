BU NASIL İŞTİR?..

Bazen uyku tutmaz, kalkar gezerim,

Gâhi dağ tırmanır, gâhi yüzerim,

Darmadağın olur, gâhi bezerim,

Ben ne bilem babam bu nasıl iştir?

***

Yıllarca dolandık Türk Otağında,

Gâhi denizinde, gâhi dağında,

An geldi tarlada, bazen bağında,

Ben ne bilem babam bu nasıl iştir?

***

Bu ne kadar hain, ne kadar dönek,

Ey dünya yavaşla, burada inek,

İlahlaşmış kullar, bize ne gerek?

Ben ne bilem babam, bu nasıl iştir?

***

Bize öğrettiler vatan sevmeyi,

Vatan için yaşamayı, ölmeyi,

Vatanını candan öte bilmeyi,

Ben ne bilem babam, bu nasıl iştir?

***

Ne gücümüz kaldı, ne takatimiz,

Bunca hıyaneti biz bilemeyiz,

Terk etti gittiler, biz gidemeyiz,

Ben ne bilem babam, bu nasıl iştir?

***

Berhan da var idi derler, dünyada,

Doğrular tükendi, sözler yalanda,

Verenler verdi de, sıra talanda,

Ben ne bilem babam, bu nasıl iştir?

AHMET BERHAN YILMAZ