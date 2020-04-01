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AFAD’dan farkındalık, deprem çantasında neler bulunması gerekir?


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Taksim Meydanı’nda depreme ve deprem çantasına dikkat çekmek için farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Taksim Meydanı’nda depreme ve deprem çantasına dikkat çekmek için farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Son günlerde art arda yaşanan depremler sonrası AFAD, vatandaşlarda deprem farkındalığı oluşturmak için harekete geçti. Özellikle deprem sonrası hayatta kalmaya yönelik en önemli gereçlerden biri olan deprem çantası konusunda halkı bilinçlendirmek için ekipler Taksim Meydanı’na çıktı. Sırtlarında büyük bir deprem çantasıyla vatandaşların dikkatini çekmeye çalışan AFAD görevlileri, deprem çantası hakkında vatandaşları bilgilendirerek içerisinde neler olması gerektiğini anlattı. Vatandaşlar, AFAD çalışanlarına büyük ilgi gösterdi. AFAD yaptığı farkındalık çalışmasını da havadan görüntülendi.

“Depremde farkındalık oluşturmak için deprem çantasını tanıtıyoruz”

“Depremde farkındalık oluşturmak için deprem çantasını tanıtıyoruz” diyen AFAD çalışanı, “Depremde farkındalık oluşturmak için deprem çantasını tanıtıyoruz. Bu çanta görsellik için bu kadar büyük. Bu kadar büyük olmayacak. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar malzemenin olması lazım içinde. Bu çantaların evimizin çıkışa en yakın yerinde, deprem sonrasında ulaşabileceğimiz bir yerde bulundurulması lazım“ ifadelerini kullandı.

“Deprem çantası uygulaması çok güzel”

Kızıyla beraber deprem çantası konusunda bilgi alan bir vatandaş, “Son günlerde yaşanan depremler üzerine bu uygulama çok güzel. Biz de İstanbullular olarak bilinçliyiz zaten. Kızım da deprem çantası deyince aklına gelen ilk elbiseleri oldu. Uygulamayı görmüşken biz de içinde neler var yararlanalım istedik“ dedi.

📆 29 Eylül 2019 Pazar 19:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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