İstanbul’da 314 artçı deprem yaşandı

ÖLÜMDEN 2 DAKİKA İLE KURTULMUŞLAR ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDEKİ SEL SONRASI YAŞANAN HEYELANDA 5 KATLI BİNANIN İKİ KATI TOPRAKLA DOLDU EVİ TOPRAKLA DOLAN MURAT ÖZDEMİR: “2 DAKİKAYLA ÖLÜMDEN KURTULDUK; AİLEM BUGÜN HAYATTA OLMAYABİLİRDİ”

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

İstanbul’da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.