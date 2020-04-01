‘Çocuğum hasta kusura bakmayın’ deyip, bankayı soydu

“ÇOCUĞUM HASTA KUSURA BAKMAYIN” DEDİ, BANKAYI SOYDU AVCILAR’DA SİLAHLI BANKA SOYGUNU

Avcılar’da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, “Çocuğum hasta kusura bakmayın” diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.

‘Çocuğum hasta kusura bakmayın’ dedi, bankayı soydu – Tıkla İzle

Olay, Avcılar’da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, “Çocuğun hasta kusura bakmayın” diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı.