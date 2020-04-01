MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Etkinlikler, Genel, Manşet, Spor, Toplum » 41. İstanbul Maratonu Rekora Koşuyor!
41. İstanbul Maratonu Rekora Koşuyor!


Kayıt için son 3 gün!

3 Kasım Pazar günü koşulacak İstanbul Maratonu kayıtları 30 Eylül Pazartesi günü sona eriyor. 41. kez kıtaları birleştirecek maratonun 15 km kategorisi ise daha kayıtlar bitmeden ‘Türkiye’nin En Çok Sporcu ile Koşulacak Yol Yarışı’ hedefine ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü 41. kez kıtaları birleştirmeye hazırlanıyor. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan bu koşuda yerini almak isteyenler için kayıtlar 30 Eylül Pazartesi günü sona eriyor.

3 kategoride koşulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategoride gösterilen dünyanın sayılı maratonlarından biri olan İstanbul Maratonu bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

15 km’de rekor katılım

İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenen 15 km koşusu ise daha kayıtlar kapanmadan rekora koşuyor. 20 binin üzerinde kayıt alan koşu şimdiden ‘Türkiye’nin En Çok Sporcu ile Koşulacak Yol Yarışı’ hedefine ulaştı.

Kayıt için son 3 gün!

42 km ve 15 km çipli koşularına katılmak isteyen sporcular www.maraton.istanbul web adresi üzerinden 30 Eylül Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırabilecekler.

Binlerce koşucu bu maratonda!

Geçtiğimiz yıl 40.sı düzenlenen İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 30 bin çipli koşucu yarışırken, binlerce İstanbullu da Halk Koşusuna katılarak bu deneyime ortak olmuştu.

📆 27 Eylül 2019 Cuma 11:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR