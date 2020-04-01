41. İstanbul Maratonu Rekora Koşuyor!

Kayıt için son 3 gün!

3 Kasım Pazar günü koşulacak İstanbul Maratonu kayıtları 30 Eylül Pazartesi günü sona eriyor. 41. kez kıtaları birleştirecek maratonun 15 km kategorisi ise daha kayıtlar bitmeden ‘Türkiye’nin En Çok Sporcu ile Koşulacak Yol Yarışı’ hedefine ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü 41. kez kıtaları birleştirmeye hazırlanıyor. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan bu koşuda yerini almak isteyenler için kayıtlar 30 Eylül Pazartesi günü sona eriyor.

3 kategoride koşulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategoride gösterilen dünyanın sayılı maratonlarından biri olan İstanbul Maratonu bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

15 km’de rekor katılım

İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenen 15 km koşusu ise daha kayıtlar kapanmadan rekora koşuyor. 20 binin üzerinde kayıt alan koşu şimdiden ‘Türkiye’nin En Çok Sporcu ile Koşulacak Yol Yarışı’ hedefine ulaştı.

Kayıt için son 3 gün!

42 km ve 15 km çipli koşularına katılmak isteyen sporcular www.maraton.istanbul web adresi üzerinden 30 Eylül Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırabilecekler.

Binlerce koşucu bu maratonda!

Geçtiğimiz yıl 40.sı düzenlenen İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 30 bin çipli koşucu yarışırken, binlerce İstanbullu da Halk Koşusuna katılarak bu deneyime ortak olmuştu.