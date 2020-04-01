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İstanbul Valiliğinden asılsız ses kaydı uyarısı


İstanbul Valiliği, depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere ve ses kayıtlarına itibar edilmemesini isteyerek bu asılsız paylaşımı yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

📆 26 Eylül 2019 Perşembe 23:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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