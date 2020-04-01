İstanbul Valiliğinden asılsız ses kaydı uyarısı

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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