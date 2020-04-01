İNDER: Güvenli bina ana unsur olmalı

İNDER Yönetim Kurulu BaşkanıNazmi Durbakayım tarafından yapılan açıklama da;

“Öncelikle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son günlerde sıklaşan ve hepimizi tedirgin eden deprem gerçeğinin, hepimizin şapkasını önüne alıp bir kez daha ve hızlı bir şekilde karar vermemizi sağlayacağını umuyorum. Artık müteahhitlerin fazla metrekare hesabı yapmasından, arsa sahiplerinin ekstra avantaj sağlama ısrarcılığından vazgeçmesinin ne kadar elzem olduğu ortadadır. Bakanlık ve yerel yönetimler müteahhitler ve arsa sahiplerinin orta noktada konsensüs sağlamasına zemin hazırlayacak yasal adımları hızlandırmalıdır.

Manevi ve maddi kayba sebep olan veya olabilecek şekilde inşaat yapımında rol alan müteahhit, kontrol mühendisi, mimarların siciline kayıt düşülmeli. Yıllardır sektörü katleden deneyimsiz, yetersiz kişi ve firmaların verdiği tahribatın bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un da net bir şekilde ortaya koyduğu ve 6,7 milyon civarındaki riskli konutun ivedilikle dönüştürülmesi için hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum.

Riskli binaların dönüştürülmesinin bir rant aracı olarak görülmemesi gerektiği kabullenilmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ve ‘Herkes müteahhit olamayacak’ şeklinde özetlenen yönetmeliğinin acilen devreye girmesini, çürük elmaların ayıklanmasını bekliyoruz” dedi.