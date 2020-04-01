Türkiye’de Dil Eğitimi

1990 yılların başında yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda başlaması gerektiği düşüncesi tüm dünyada benimsenmeye başladı. 1997 yılında bu anlayış Türk eğitim sisteminde de karşılığını buldu. Yabancı dil eğitimi ortaokul seviyesinde zorunlu hale getirildi. Zamanla ilkokul seviyesine kadar indi. Şimdilerde devlet okullarındaki öğrenciler 2. sınıfta haftada 2 saat İngilizce dersi görerek yabancı dil ile tanışıyorlar. Özel okullarda yabancı dil eğitimi 3 yaşına kadar inmiş durumda. Maddi durumu elveren ailelerde dil eğitimi neredeyse çocuk dünyaya gelir gelmez başlıyor. Anne baba bebekleriyle hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyorlar. Bakıcı seçerken İngilizce bilmesine özen gösteriyorlar. Çocuk okula başladığında İngilizce eğitimine devam ederken başka bir yabancı dili de beraberinde öğrenmesine olanak sağlayacak kurumları tercih ediyorlar.

Ancak Türkçe’nin dil yapısının Avrupa dillerinden çok farklı olması nedeniyle özellikle özel bir dil eğitimi sürecinden geçmemiş kişiler için İngilizce konuşmak hem iş hayatında ve hem de akademik hayatta en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Eğitim hayatı süresince hakkıyla İngilizce öğrenemeyenler için dil kursları ve özel dersler kurtarıcı oluyor. İhtiyacınıza göre temel İngilizce eğitimi, İngilizce konuşma dersleri, iş İngilizcesi, TOEFL IELTS ya da YDS gibi sınavlara hazırlık kursları arasında seçim yapabilirsiniz.

Büyük şehirlerde kurs seanslarını iş ya da okul saatlerinize uygun olacak şekilde ayarlamanız çok önemli. Yolda harcayacağınız zamanı da düşünerek akşam seansı açan İstanbul İngilizce kurslarından birini seçmeniz gerekir. Anadolu yakasında yaşayanlar için Kadıköy İngilizce kursları, Avrupa yakasında yaşayanlar için ise Bakırköy İngilizce kursları merkezi konumları sayesinde en çok tercih edilenlerdir.

Ders saatleri ve konumunun yanı sıra bazı kurslar yurt dışındaki yerel eğitim kurumları ile yaptıkları anlaşmalarla da dikkat çekmektedir. Örneğin 4 kur sürecek eğitimin son kurunu Londra’da tamamlayabilirsiniz. Bu tarz kampanyalardan faydalanırken maliyet hesabını doğru yapmak oldukça önemli. Londra’daki kuruma eğitim ücreti ödemeyecek olsanız bile uçak bileti, konaklama ve yiyecek masraflarını hesaba katmayı unutmayın. Daha önce gitmiş bir arkadaşınız varsa kararınızı vermeden önce merak ettiğiniz her şeyi mutlaka sorun.