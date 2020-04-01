İstanbul iç mimar alternatifleri

Ev, iş yeri, ofise ve kamu alanlarında iç mimari dekorasyonu gerektiren her uygulama iç mimar tarafından yapılır. Peki iç mimar ne iş yapar? İstanbul’daki iç mimar alternatifler nelerdir?

İçerisinde bulunulan mekana estetik bir bakış açısı kazandırmak, alanı istenilen tarzda dizayn etmek, uygulamaların yapılışını ve takibini yapmak bir iç mimarın görevidir. İnsanların refahı için mekanları rahat ve konforlu bir hale getirip güzelleştiren iç mimarlar, pek çok alanda görevlerini yerine getirebilmektedirler. Her şehirde iç mimar seçenekleri bulabileceğiniz gibi İstanbul iç mimar alternatifleri de oldukça çoktur.

İÇ MİMARLIK FAALİYETLERİ

Bir iç mimar öncelikle kendisine teslim edilmek istenen projenin ayrıntılarını ve proje sahibinin isteklerini öğrenir. Bu noktada kişinin iletişime açık olması önemli br noktadır. Notlarını alan iç mimar bundan sonraki adımda kendisinden istenilenler doğrultusunda yetenek ve bilgisini, hayal gücünün bir araya getirerek projesini oluşturur. Burada birkaç alternatif hazırlaması daha iyi olacaktır. Projede yapılacak uygulamaların tümü ayrıntıları ile yer almalıdır. Mesela kullanılacak malzemeler, bu malzemelerin ne miktarda alınacağı, ne kadar fiyat tutacağı, projede kaç kişinin çalışacağı, toplam bütçe miktarı, uygulamaların ne zaman başlayıp ne zaman biteceği gibi bilgiler yer almalıdır. Son olarak önem arz eden kısım ise iç mimarı söz verdiği şekilde projesini zamanında tamamlayıp müşterisine teslim edebiliyor olmasıdır.

Güzel Sanatlar fakültesinin İç Mimarlık bölümünden mezun olması gereken iç mimarların sahip olması gereken belli başlı program vb. bilgileri mevcuttur. Teknik resim, bilgisayar çizimi, sanat eğitimi ve akımları gibi alanlarada eğitim alan iç mimarlar bu şekilde kendilerine teslim edilen alanı en iyi şekilde değiştirebilirler.

İÇ MİMARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Yaşam alanlarını güzelleştirecek iç mimarların sahip olması gereken belli başlı özellikler bulunmaktadır, bunları şu şekilde sıralayabiliriz: