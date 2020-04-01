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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. PFDK’nın bugünkü toplantı sonunda aldığı kararlar şu şekilde:

“1- İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü idarecisi Mehmet Çakmak Uyar’ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe başkanı Ali Yıldırım Koç’un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Ekol Göz Menemenspor Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Keçiörengücü Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

📆 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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