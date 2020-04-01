Kadıköy’deki Tarihi Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu devam ediyor

Haydarpaşa Garı’nın simgesi olan saat yerine monte edildi – Tıkla İzle
Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Tarihi Haydarpaşa Garı’nda çalışmalar son hızla devam ediyor. Garın restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Adeta garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çalışmalar ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. İHA tarafından havadan çekilen görüntüler, tarihi garın sembollerinden olan saatin eski yerine monte edildiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde çatı kısımlarının onarımının tamamlandığı ve Haydarpaşa Garı’nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi.Öte yandan çekilen görüntülerde Haydarpaşa Garı’nın manzarası hayran bıraktı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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