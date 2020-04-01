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Kadıköy’deki Tarihi Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu devam ediyor


TARİHİ HAYDARPAŞA GARI’NIN SEMBOLLERİNDEN OLAN SAAT, YENİDEN ESKİ YERİNE MONTE EDİLDİ. RESTORASYONU UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN TARİHİ GAR YAVAŞ YAVAŞ ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞURKEN, GARIN SON DURUMU İHA TARAFINDAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. (CANER EVYAPAN – METİN BAŞAR/İSTANBUL-İHA) Tarihi Haydarpaşa Garı’nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Restorasyonu uzun süredir devam eden tarihi gar yavaş yavaş eski görünümüne kavuşurken, garın son durumu İHA tarafından havadan görüntülendi.

Tarihi Haydarpaşa Garı’nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Restorasyonu uzun süredir devam eden tarihi gar yavaş yavaş eski görünümüne kavuşurken, garın son durumu İHA tarafından havadan görüntülendi.

Haydarpaşa Garı’nın simgesi olan saat yerine monte edildi – Tıkla İzle

Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Tarihi Haydarpaşa Garı’nda çalışmalar son hızla devam ediyor. Garın restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Adeta garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çalışmalar ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. İHA tarafından havadan çekilen görüntüler, tarihi garın sembollerinden olan saatin eski yerine monte edildiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde çatı kısımlarının onarımının tamamlandığı ve Haydarpaşa Garı’nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi.Öte yandan çekilen görüntülerde Haydarpaşa Garı’nın manzarası hayran bıraktı.

📆 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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