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‘Diyarbakır Analarının Yanındayım’ Kampanyasına Kadıköylülerden destek


Diyarbakır’da annelerin HDP İl Binası önünde başlattığı Evlat Nöbetine Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı destek verdi.

Vatan Partisi’nin ‘’Diyarbakırlı Anaların Yanındayım’’ sloganıyla yürüttüğü imza kampanyasına, halkın her kesiminden ilgi yoğun. Her gün yüzlerce imzanın atıldığı kampanyaya, vatandaşlar verdikleri mesajlarla da destek oluyorlar. Eylemin haklılığını anlatan vatandaşların, video mesajlarındaki sözleri ise HDP/PKK’ya olan tepkiyi gözler önüne seriyor.


‘’Kardeşlerimizin dağda olmasına gönlümüz el vermiyor.’’
‘’Zulüm içerisinde yaşıyoruz. Kardeş kardeşin kanını akıtıyor.’’
‘’Kürt-Türk diye bir ayrım yok. Bunu yapanlar dış güçler, Türkiye’yi bölmek için yapıyorlar.’’
‘’HDP/PKK karşısında vatan annelerinin yanındayım.’’
‘’(HDP’nin) Kapanmasını istiyoruz. Zaten belli terörist partisi…’’
‘’O (HDP) bir parti değil. PKK yandaşı, kravatlı particik… Bu ülkenin partisi olmayı hak etmiyor.’’
‘’Biz farklı kaşıklarla olsa da aynı çorbayı içtiğimizin farkında olduğumuz müddetçe, bu topraklarda kimlerin tasmalarıyla hareket ettiğini bildiğimiz itlerin planları tutmayacaktır.’’
‘’Türkiye’nin kurtulması lazım ki huzura kavuşalım.’’
İmza kampanyası sırasında Diyarbakır Anneleri için aldığı çiçeği partililere veren vatandaş, Vatan Partisi’ne yaptığı bu çalışma için de teşekkür etti.
Diyarbakır Annelerine destek olmak isteyen herkes, Vatan Partisi’nin Kadıköy Rıhtımda açtığı masayı ziyaret ederek imza verebilirler.

📆 24 Eylül 2019 Salı 18:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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