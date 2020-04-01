İstanbul’un Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

İstanbul 4,6’lık depremle sallandı – Tıkla İzle
İstanbul’da
4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar
boşaltıldı.
İstanbul’da saat 11.00’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.
İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada,”Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi.
İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi.
“İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre;
Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw
şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”
İstanbul’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı.
İstanbul’da saat 11.00’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.
Vatandaşların
korkuyla sokağa koştuğu anlar kamerada
Deprem anında bir kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla dışarı kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Paniğe kapıldığı söyleyen bir kişi, “Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Bir anda dışarıya koştuk” dedi.
Paniğe yol açan sarsıntı sebebiyle bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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