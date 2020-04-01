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İstanbul’un Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!


Son dakika: İstanbul’un Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

BURSA’DA TARİHİ NİTELİĞİ OLAN 22 ADET KAĞIT PARA, 133 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ. (İHA/BURSA-İHA) Bursa’da elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayan bir şahsı tespit eden jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek tarihi eser kaçakçısını suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıstan 22 adet kağıt para, 133 adet sikke ele geçirildi.

İstanbul 4,6’lık depremle sallandı – Tıkla İzle

İstanbul’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı.
İstanbul’da saat 11.00’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

– “Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır”

 İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada,”Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi.

İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Deprem nedeniyle bazı okullar boşaltıldı

İstanbul’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı.

İstanbul’da saat 11.00’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Vatandaşların korkuyla sokağa koştuğu anlar kamerada
Deprem anında bir kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla dışarı kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Paniğe kapıldığı söyleyen bir kişi, “Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Bir anda dışarıya koştuk” dedi.

Bazı okullar boşaltıldı

Paniğe yol açan sarsıntı sebebiyle bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi.

📆 24 Eylül 2019 Salı 16:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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