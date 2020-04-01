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15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinin askeri mühimmat kullanmaları hakkında yeni soruşturma


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında “milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip” suçundan soruşturma başlattı.

İŞTE O BASIN AÇIKLAMASI

 15 Tempus 2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sırasında Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanında bulunan bölgelerde yurt savunmasında kullanılmak üzere Devletimizce tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat vesair harp malzemesinin tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı nedenlerle kışla dışına çıkarılması ve nihai olarak menfur darbe girişiminde kullanılması yönünde 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 109/2. Maddesinde düzenlenen “astına suç işlemek için” talimat veren Birlik Komutanları ile suç teşkil ettiğini bile bilecek durumda olmasına rağmen bu talimatı yerine getirmekten imtina etmeyen bağlı birlik personelleri hakkında menfur darbe girişiminde kullanılan silah, mühimmat, araç ve sair harp malzemesinin tahribine, terk edilmesine, yok edilmesine, kaybedilmesine veya kullanılmayacak hale getirilmesine sebebiyet verme eylemlerinden dolayı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 42 ve 309/2. Maddelerinin açık hükümleri uyarınca, evvelce soruşturma, yargılama ve hüküm konusu yapılmış diğer tüm suçlardan ayrı ve bağımsız olarak, unsur ve müeyyidesi 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 59/1-3. Maddelerinde belirtilen “Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip”  suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.

📆 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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