SAHTEKÂRLARIN DÜNYASI…

Arısız balı,

Boyalı çayı,

Plastik pirinci,

Zeytinsiz zeytinyağını,

Palm yağından peyniri,

Kanser ilacının sahtesini,

Meyvesiz meyve suyunu,

At ve eşek etinden kıymayı,

Arpa buğdaydan Türk kahvesini,

Soya fasulyesinden antepfıstığını,

Margarin ve patatesten tereyağını,

Patates püresinden kaşar peynirini,

Odun talaşı ve samandan pul biberi,

Peçete kâğıdından yoğurt kaymağını,

Boyalı undan kepekli ve esmer ekmeği,

Çürümüş domatesten boyanmış salçayı,

Topraktan karabiberi, kiremitten toz biberi,

At, eşek, domuz etinden sucuğu, salamı, sosisi,

Domuz jelatini ve tekstil boyasından şekerlemeyi,

Bebek bezi jelinden, domuz jelatininden, parafinden yoğurdu,

Ve benzeri bir sürü sahte ürünü yapan, satan, millete yediren ahlaksız, vicdansız sahtekârlar da Allah, din, Kur’an, vatan, millet, bayrak diyor.

Bizler de yiyoruz.

Çünkü geçer akçe bu.

Ve bunu bize biz yaptık.

Şimdi yiyiniz, içiniz, israf ediniz ve dinci rolünüzü iyi oynayınız.

Çünkü günümüzde en iyi primi din alıp, din satmak, dinci olmak yapıyor.