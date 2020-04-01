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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » SAHTEKÂRLARIN DÜNYASI…
Ahmet Berhan Yılmaz
SAHTEKÂRLARIN DÜNYASI…


Arısız balı,

Boyalı çayı,

Plastik pirinci,

Zeytinsiz zeytinyağını,

Palm yağından peyniri,

Kanser ilacının sahtesini,

Meyvesiz meyve suyunu,

At ve eşek etinden kıymayı,

Arpa buğdaydan Türk kahvesini,

Soya fasulyesinden antepfıstığını,

Margarin ve patatesten tereyağını,

Patates püresinden kaşar peynirini,

Odun talaşı ve samandan pul biberi,

Peçete kâğıdından yoğurt kaymağını,

Boyalı undan kepekli ve esmer ekmeği,

Çürümüş domatesten boyanmış salçayı,

Topraktan karabiberi, kiremitten toz biberi,

At, eşek, domuz etinden sucuğu, salamı, sosisi,

Domuz jelatini ve tekstil boyasından şekerlemeyi,

Bebek bezi jelinden, domuz jelatininden, parafinden yoğurdu,

Ve benzeri bir sürü sahte ürünü yapan, satan, millete yediren ahlaksız, vicdansız sahtekârlar da Allah, din, Kur’an, vatan, millet, bayrak diyor.

Bizler de yiyoruz.

Çünkü geçer akçe bu.

Ve bunu bize biz yaptık.

Şimdi yiyiniz, içiniz, israf ediniz ve dinci rolünüzü iyi oynayınız.

Çünkü günümüzde en iyi primi din alıp, din satmak, dinci olmak yapıyor.

📆 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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