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İSTANBUL METROSU’NDA SPOR VAR


İBB, 23 – 30 Eylül arasındaki Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek İstanbulluların günlük hayattaki hareketliliğini artırmayı amaçlıyor.

Yılın 365 günü spora desteğini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından bu yana kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında “Metroda Spor Var” organizasyonuyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Her gün 2 milyondan fazla yolcu taşıyan İstanbul’un metroları, 23 – 30 Eylül arasında kutlanacak hafta boyunca çeşitli spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Etkinliklerde, İstanbulluların gündelik işlerini yaparken daha hareketli olmaları için uygulayabilecekleri seçenekler ön plana çıkarılacak.

Yenikapı metro istasyonunda kurulacak alanda; mobil spor parkuru, bisiklet yarış simülasyonu, mini golf sahası yer alacak. Ayrıca isteyen vatandaşlar alanda yağ ölçümü yaptırabilecek.

Hafta boyunca İstanbulluları spora ve harekete teşvik etmek için İBB mecralarından ve sosyal medya hesaplarından Avrupa Spor Haftası’nın Batuhan Buğra Eruygun’un yer aldığı farkındalık videoları yayınlanacak.

Türkiye’deki resmi elçisi Eruygun, Türk Atletizm tarihinde 110 metre engelli branşını 14 saniyenin, 60 metre engelli branşını 8 saniyenin altında koşabilen ilk Türk sporcu olmuştu.

İstanbul metrolarına hareket getirecek Avrupa Spor Haftası’nda sürpriz spor etkinliklerinin de yer alacak. Aktiviteler, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Yenikapı Metro İstasyonu’nda başlayacak.

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📆 22 Eylül 2019 Pazar 22:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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