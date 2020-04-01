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Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası Cevat Yakut Sezonu Başlıyor


Sağlık çalışanları arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, yorucu iş hayatındaki stresten uzaklaştırılmaları ve sporun teşvik edilmesi amacıyla Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından birçok sosyal etkinlik düzenlenmektedir. Bu kapsamda çalışma hayatını aksatmayacak koşullarda Koşuyolu Ailesince geleneksel hale getirilen futbol turnuvasının ikincisi gerçekleşmektedir. Heyecanla başlayan “Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası Cevat Yakut Sezonu’nunilk karşılaşmaları Cevizli Halı Saha Spor Tesisinde her hafta Perşembe günleri gerçekleşecektir. Koşuyolu Ailesinin oluşturduğu 8 takımın forma giydiği turnuva, kıyasıya mücadelelerle6haftalık sürede oynanan 9maç ile şampiyonunu belirleyecektir. 

Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan KIRALİ; “Futbol turnuvasının saha içinde centilmenlik ruhuna uygun, kıyasıya bir mücadele, saha dışında ise uzun yıllar sürecek dostluklar bırakmasını arzu ediyor, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum.” temennilerinde bulundu. AyrıcaProf. Dr. KIRALİ; “Koşuyolu Ailesi olarak Hastanemiz kurucu Başhekimlerinden olan Prof. Dr. Cevat YAKUT Hocamızın değerli emeklerinin bir sembolü olarak sezonumuza adını vererek minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi arz ettik.” dedi.

İlk karşılaşmaların yapıldığı turnuvada bir de sürpriz evlilik teklifi gerçekleşti. Hastane personellerinden Mustafa Onur GÖKÇEL bu güzel anına bütün Koşuyolu Ailesini şahit etti. Koşuyolu Ailesi olarak mutluluklar dileriz.

Galeri
📆 22 Eylül 2019 Pazar 13:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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