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Diş Hekimleri “Artık yeter” dedi


İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada sağlık çalışanlarına yapılan fiziki şiddetin önlenmesi için yetkililerin daha fazla önleyici tedbir alınması yönünde adım atılmasını dile getirdiler.

Açıklamada; “Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli meslektaşımız Hamdi Gören’in, hastaneye dişini çektirmek için gelen bir hasta tarafından bıçakla yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Meslektaşımız tarafından lokal anestezisi yapılan hastanın, bu işlemi üçüncü defa uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu uygun bulmaması üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.D. yanında taşıdığı bıçakla meslektaşımız Hamdi Gören’i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı. Olay sonrası Şüpheli M.D. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi devam eden meslektaşımıza acil şifalar dilerken, yaşanan bu vahim olayı kınıyor, her gün sayısı artarak devam eden sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin münferit olarak değerlendirilmekten vazgeçilerek, toplumsal bir sorun olarak kabul edilmesi ve ilgili bakanlıklar tarafından buna dair önleyici düzenlemelerin bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

📆 22 Eylül 2019 Pazar 00:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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