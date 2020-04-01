Türkiye ve tüm dünya haykırdı: İklim için birleş!

Türkiye ve tüm dünya haykırdı: İklim için birleş!

Dünyanın dört bir yanında, genç iklim aktivistleri, ebeveynler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri iklim grevi için sokağa indi. Türkiye’de ise 20’nin üzerinde etkinliğe on bin kişi katıldı.

20 Eylül Cuma, dünyada gelmiş geçmiş en büyük iklim eylemliliğine şahit oldu. Gelecek İçin Cumalar / Fridays for Future dayanışma ağının çağrısıyla başlayan iklim grevleri dün, 163 ülkede 5800’ün üzerinde eylemle ve 4 milyonun üstünde katılımla gerçekleşti. Türkiye’de de İstanbul’dan Diyarbakır’a, Mersin’den İzmir’e 20’nin üzerinde açık hava etkinliği gerçekleşti. Ayrıca birçok okulda gün özelinde iklim krizine karşı mücadele yöntemleri tartışıldı, başta Türkiye Tabipler Birliği olmak üzere meslek örgütleri paneller, atölyeler düzenlediler. Türkiye’deki etkinlik ve eylemlere on binin üstünde kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Türkiye’de öne çıkan etkinlikler ise şöyleydi:

Binler Kadıköy ve İzmir’de haykırdı: Ya sıfır karbon gelecek ya sıfır gelecek!

Gerçekleşen en kalabalık eylem Sıfır Gelecek kampanyası adı altında bir araya gelen ekoloji ve çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin İstanbul – Kadıköy’de gerçekleştirdiği yürüyüş ve Yoğurtçu Parkı etkinliğiydi. Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan 3000’in üzerinde iklim aktivisti Gelecek İçin Cumalar Dayanışma Ağı’ndan Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu’nun basın açıklaması ardından Yoğurtçu Parkı’na bir yürüyüş gerçekleştirdi. “İklim için Birleş” ve “Bilimin Arkasında Birleş” pankartlarının açıldığı yürüyüş ardından Yoğurtçu Parkı’nda performans gösterileri, konserler ve konuşmalar düzenlendi.

İzmir’de ise iklim grevcisi gençler sabahın erken saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde krize karşı karar alıcıları harekete geçmeye davet eden dövizlerle bir araya gelirken, öğleden sonra “ya sıfır karbon gelecek ya sıfır gelecek” pankartıyla Alsancak’tan bir yürüyüş gerçekleşti.

Muğla’da beş, Balıkesir’de iki ayrı etkinlik

Günü farklı etkinlikler bakımından en yoğun geçiren kentler Muğla ve Balıkesir’di. Muğla Milas, Bodrum, Ortaca, Dalyan ve Kızılağaç köylerinde düzenlenen etkinliklere 500’ün üzerinde genç katıldı. Milas’ta kömür havzalarının genişlemesinden dolayı tehlike altında olan ormanlık alanda Muğla Çevre Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen Karacahisar Köyü sakinleri piknik ve konserler düzenlediler, “kömürü değil, köyümüzü, doğamızı istiyoruz” dediler. Ortaca’da iklim krizine karşı zeytin fidanı dikimi gerçekleşirken Bodrum Kızılağaç Köyü’nde köy okulundan gençler yaptıkları tohum toplarını doğaya bıraktılar. Dalyan Çınaraltı’nda kendi hazırladıkları pankartlarla bir araya gelen on kadar genç iklim aktivistini jandarma engellemek istese de aktivistler, oturma eylemi gerçekleştirdiler. Bodrum Barış Meydanı’nda ise yaklaşık 150 kişilik bir grup “beton değil toprak” ve “fosil yakıtlara hayır” pankartlarıyla iklim grevine destek verdi.

Balıkesir’de Altınoluk ve Ayvalık’ta gerçekleşen eylemlere ise yaklaşık 750 kişi katıldı. Ayvalık’ta Öğretmen Evi’nden Cumhuriyet Meydanı’na “iklim için harekete geç” pankartıyla yürüyüş gerçekleşirken Altınoluk’ta “iklim için ses ver” dövizleriyle gerçekleşen etkinliğin buluşma adresi Antandros Parkı oldu.

Farklı kentlerde gün boyunca etkinlikler devam etti. Bursa’daki Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği iklim festivali hava şartlarından dolayı Konak Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Burada yapılan etkinlikte Bursa Çevre Platformu da “Geleceğimizi birlikte savunmaya davet ediyoruz” diyerek demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kuruluşunu ilan etti. 20 Eylül Küresel İklim Eylem Günü’ne Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü kent içinde gerçekleştirdikleri pedallama etkinliğiyle destek verirken; Mersin’de, Mersin Nükleer Karşıtı Platform bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Antalya – Çıralı’da Alakır Nehri Kardeşliği’nin çağrısıyla bir araya gelen genç, yetişkin 50 iklim aktivisti çeşitli performans gösterileri düzenledi. Çanakkale’de buluşma noktası Truva Atı olurken, Kazdağları’nda devam etmekte olan altın madeni için onbinlerce ağaç kesimine tepki pankartlara, dövizlere yansıdı. Ayrıca iklim grevcisi gençler Ankara Kuğulu Park, Eskişehir Espark Avm önü, Artvin Arhavi’de iklim krizinin aciliyetine karşı somut adımların atılmasıyla talebiyle bir araya geldiler.

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