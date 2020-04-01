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Fenerbahçe tribünleri Neslican’ı unutmadı


Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay’ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar Neslican Tay’ı unutmadı. Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican’ın vefat etmesinin ardından ‘Okul Açık’ tribününde pankart asıldı. Pankartta ‘Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ‘ sözleri yer aldı.

📆 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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