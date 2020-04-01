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Yavuz Sultan Selim Han vefatının 499’uncu yıl dönümünde anıldı


Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen programla Yavuz Sultan Selim Han vefatının 499’uncu yıl dönümünde anıldı.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen programla Yavuz Sultan Selim Han vefatının 499’uncu yıl dönümünde anıldı.

Yavuz Sultan Selim Han’ın vefatının 499’uncu seneyi devriyesinde Yavuz Selim Camii’nde cuma namazının ardından anma programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar önce Yavuz Sultan Selim Han’ın kabrini ziyaret ederek, dua etti. Türbe ziyaretinin ardından Fatih Belediyesi 2 bin 500 vatandaşa etli pilav ve ayran ikram etti.

“Yavuz Sultan Selim’in mezarında dua ettim”

Etkinliğe katılan Salih Zeki Akdemir, “Fatih Belediyesi çok güzel bir etkinlik yapmış. 30 senedir burada oturuyorum, Cuma namazından çıktım. Pilav ve ayran dağıtıldı, herkesin yüzü gülüyor. İlk defa burayı çok güzel gördüm. Yavuz Sultan Selim’in mezarında dua ettim hatta bahsettiğim zaman ağlamaklı oluyorum” dedi.

Yavuz Sultan Selim Han’ın mezarına dua etmeye gediğini ifade eden Alpaslan Özkaleli, “Camiden çıktıktan sonra Yavuz Sultan Selim Han’ın ruhlarına Fatiha okumaya geldik. Bakıldığında Türk ve İslam camiası için büyük katkılarda bulunmuş. Ruhu şad edilmesi gereken büyüğümüzdür” şeklinde konuştu.

📆 20 Eylül 2019 Cuma 21:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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