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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul’daki düğün konvoyunda terör estiren 6 maganda tutuklandı


(ÖZEL) İSTANBUL’DAKİ DÜĞÜN KONVOYUNDA TERÖR ESTİREN 6 MAGANDA TUTUKLANDI E-5 KARAYOLUNDA DÜĞÜN KONVOYUNDA YOLU KESEREK TABANCALARLA HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALARDAN 6’SI TUTUKLANDI

E-5 karayolu Sefaköy-Florya mevkisindeki düğün konvoyunda lüks otomobillerle yolu keserek meşale yakan, tabancalarla havaya ateş açan 8 magandadan 6’sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında bir grup lüks otomobilli maganda, Sefaköy’de gelin aldıktan sonra E-5 karayoluna bağlanmış, dörtlü sinyalleri yakarak konvoy halinde ilerlemişti. Bir süre sonra konvoydaki bir grup maganda, yolu trafiği kesip meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuş, abartı egzoz ve sirenlerle gürültü çıkartmıştı. Magandalar bununla da yetinmeyip karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla havaya ateş açarak terör estirmişti.

Olayın medyaya yansıması ve infial uyandırmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlatmıştı. Görüntüleri inceleyen polis, saatler süren çalışmaların ardından olaya karışan konvoydaki 8 magandayı tespit ederek adreslerinden gözaltına almıştı. Şubeye götürülen magandalara burada, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “Araçlarının zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeniyle veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” maddesinden 108 lira ve “Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 592 lira idari para cezası kesilmişti.

📆 20 Eylül 2019 Cuma 20:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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