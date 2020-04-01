Vücut ve Cilt Sağlığımızı Hangi Yöntemlerle Koruyabiliriz?

Yaşam süreci içerisinde gerek genç yaşlarda gerekse ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak hepimizin ortak hedefidir. Sağlıklı bir yaşam sürmek beslenme düzeninin doğru yapılması ve kişisel bakıma önem verilmesi ile mümkündür. Her ne kadar kaliteli bir yaşam şekli herkesin isteği olsa da, gerek yoğunluktan gerekse ihmal etmekten dolayı günlük akış içerisinde her zaman sağlıklı beslenme söz konusu olmaz. Hal böyle olunca vücut ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri doğal yoldan sağlayamadığı için bağışıklık sistemi zayıflar, vücudun enerjisi azalır ve halsizlik sorunu ortaya çıkmaya başlar. Bu sorunların oluşumunu önlemek ve oluşan sorunları giderebilmek için doktor tavsiyesi alınarak ihtiyaca göre gıda takviyelerine başvurulabilir.

Vitamin takviyesi ihtiyacı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda farklı şekillerde ve farklı yaş dönemlerinde görülebilmektedir. Antioksidan özelliği ile bağışıklık sisteminin gücünü ve fiziksel performansı arttırma özelliğine sahip, kalp hastalığı riskini düşüren, kırışıklıklarla mücadele edilmesinde etkili, tırnakların ve saçların güçlenmesini sağlayan birçok gıda takviyesi bulunmaktadır. En çok kullanılan gıda takviyeleri arasında Selenyum, Omega 3, Omega 7, Gingseng, CoQ10, L Carnitine, Biotin, Alpha Lipoic Acid, Kolajen içeren ürünler yer alır.

Gıda takviyesi ihtiyacında başvurulabilecek en güvenilir markalardan biri Voonka markasıdır. Voonka’nın başlıca ürünleri arasında; Selenium, Omega 3, Omega 7, Gingseng, CoQ10, L Carnitine, Biotin, Krill Oil, Alpha Lipoic Acid, Kolajen (collagen) gibi ürünler yer almaktadır.

Yanlış beslenme şekli, çevresel etkenler gibi birçok faktörden ve çağımızın hastalığı stres yüzünden vücutt organlarımız kadar cildimiz de etkilenir. Bu nedenle cildi korumak için cilt bakımının ihmal edilmesi, doğru şekilde yapılması önem taşır. İhmal edilen ciltte zamanla kırışıklıklar artar, leke ve akne problemleri görülür, cilt eski sağlıklı ve ışıltılı görünümünü kaybetmeye başlar.

Cilt tipine uygun, kolajen içeren cilt bakımı maskeleri ve kremleri kullanarak cilt sorunları ile mücadele etmek mümkündür. Cilt tonunu düzenleyen ve cildi sıkılaştıran, ciltte nem artışını destekleyen ve nem dengesini sağlamak için Hyaluronik Asit içeren ürünler en çok başvurulan ürünler arasındadır. Collagen, Hyaluronic Acid ve Aloe Vera içeren cilt bakımı maskeleri ve kremleri arayanlar Voonka markasının ürünlerini inceleyebilirler.

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