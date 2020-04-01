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Aydos Ormanı’nda yangın çıkaran sabotajcı bir şüpheli yakalandı


Pendik Aydos Ormanı’nda dün akşam çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.

Aydos Ormanı’nda yangının çıkış anı kamerada – Tıkla İzle

Pendik Aydos Ormanı’nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

📆 20 Eylül 2019 Cuma 11:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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