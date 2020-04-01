Aydos Ormanı’nda yangın çıkaran sabotajcı bir şüpheli yakalandı

Aydos Ormanı’nda yangın çıkaran sabotajcı bir şüpheli yakalandı

Pendik Aydos Ormanı’nda dün akşam çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı.

Aydos Ormanı’nda yangının çıkış anı kamerada – Tıkla İzle

Pendik Aydos Ormanı’nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.