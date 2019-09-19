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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » BEKA MESELESİ veya VATAN SENSİN KARDEŞİM…
Ahmet Berhan Yılmaz
BEKA MESELESİ veya VATAN SENSİN KARDEŞİM…


İnsanlığımız, milletimiz, inancımız, vatanımız tehdit altında ki bu vatan, bu millet için asıl beka meselesi bu manevi tehditlerdir.

Çünkü düşünmekten, sorgulamaktan eleştirmekten, eleştirilmekten uzak, bilime, öğrenmeye, bilmeye, insanlığa, anlamaya, hoşgörüye, sevgiye, saygıya kapalı, değersizliği baş tacı eden bir toplum oluştu.

Öyle ki; biat ettiği insanlara, hatta biat etmenin kendisine kutsiyet atfeden, biat ettiklerine vatanından, milletinden çok değer veren, önüne konulanları sorgulamadan kabul eden, fanatizmin, taassubun esiri, kendisi gibi olmayan herkesten ve her şeyden nefret eden, düşman olan, medyaya, internete, yalanlara, menfaate, ranta teslim olmuş, gittikçe sahteleşen, ikiyüzlü, iftiracı ve küfürbaz bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız.

Hepimiz bir an önce ne yapıp ne edip bizi insan yapan, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, bizi Müslüman yapan değerlerimizle yeniden buluşmalıyız.

İnsanlığımızı korumamız, asli değerlerimizle buluşmamız, huzuru, barışı, birlik beraberliğimizi kurtarmamız için yapmamız gereken tek şey bizleri çıkarları doğrultusunda aldatmalarına, kullanmalarına izin verdiğimiz her türlü kula kulluktan, parti, lider, cemaat, hoca, tarikat, şeyh, ideoloji biatinden, itaatinden kurtularak, hayatı, dünyayı sorgulamaya, aklımızı kullanmaya çağıran Allah’ın, Kur’an’ın davetine icabet etmemizdir.

Unutma ki vatan; sen varsan var, sen mutluysan mutlu, sen güvendeysen güvende, sen güçlüysen güçlü, sen toksan tok, sen özgürsen özgür, sen barış ve huzur içindeysen barış ve huzur içinde.

Vatan sensin kardeşim, millet sensin, bayrak sensin. Kendi değerini bil. Hiç ama hiç kimse senden üstün, senden ayrıcalıklı, senden akıllı, senden değerli, senden milliyetçi, senden imanlı ve senden öncelikli değil.

Ve sen aksini düşünüyorsan emin ol ki bu dünyada uyanmaz, birilerinin keyfi ve rahatı için sürüm sürüm sürünürsen “ölürsün ve gerçekleri görürsün” ama o zaman iş işten geçmiş olur.

📆 19 Eylül 2019 Perşembe 18:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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