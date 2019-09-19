BEKA MESELESİ veya VATAN SENSİN KARDEŞİM…

İnsanlığımız, milletimiz, inancımız, vatanımız tehdit altında ki bu vatan, bu millet için asıl beka meselesi bu manevi tehditlerdir.

Çünkü düşünmekten, sorgulamaktan eleştirmekten, eleştirilmekten uzak, bilime, öğrenmeye, bilmeye, insanlığa, anlamaya, hoşgörüye, sevgiye, saygıya kapalı, değersizliği baş tacı eden bir toplum oluştu.

Öyle ki; biat ettiği insanlara, hatta biat etmenin kendisine kutsiyet atfeden, biat ettiklerine vatanından, milletinden çok değer veren, önüne konulanları sorgulamadan kabul eden, fanatizmin, taassubun esiri, kendisi gibi olmayan herkesten ve her şeyden nefret eden, düşman olan, medyaya, internete, yalanlara, menfaate, ranta teslim olmuş, gittikçe sahteleşen, ikiyüzlü, iftiracı ve küfürbaz bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız.

Hepimiz bir an önce ne yapıp ne edip bizi insan yapan, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, bizi Müslüman yapan değerlerimizle yeniden buluşmalıyız.

İnsanlığımızı korumamız, asli değerlerimizle buluşmamız, huzuru, barışı, birlik beraberliğimizi kurtarmamız için yapmamız gereken tek şey bizleri çıkarları doğrultusunda aldatmalarına, kullanmalarına izin verdiğimiz her türlü kula kulluktan, parti, lider, cemaat, hoca, tarikat, şeyh, ideoloji biatinden, itaatinden kurtularak, hayatı, dünyayı sorgulamaya, aklımızı kullanmaya çağıran Allah’ın, Kur’an’ın davetine icabet etmemizdir.

Unutma ki vatan; sen varsan var, sen mutluysan mutlu, sen güvendeysen güvende, sen güçlüysen güçlü, sen toksan tok, sen özgürsen özgür, sen barış ve huzur içindeysen barış ve huzur içinde.

Vatan sensin kardeşim, millet sensin, bayrak sensin. Kendi değerini bil. Hiç ama hiç kimse senden üstün, senden ayrıcalıklı, senden akıllı, senden değerli, senden milliyetçi, senden imanlı ve senden öncelikli değil.

Ve sen aksini düşünüyorsan emin ol ki bu dünyada uyanmaz, birilerinin keyfi ve rahatı için sürüm sürüm sürünürsen “ölürsün ve gerçekleri görürsün” ama o zaman iş işten geçmiş olur.