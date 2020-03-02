İBB Plajlarında Sezon Sona Erdi

Her gün on binlerce İstanbulluyu temiz ve güvenli ortamda denizle buluşturan İBB Plajlarında sezon kapandı. 1 Haziran’da başlayan plaj hizmetleri 15 Eylül’de sona erdi. Yaz boyunca Menekşe, Güneş ve Caddebostan 1, 2, 3 olmak üzere 5 ayrı İBB Plajından toplam bir buçuk milyondan fazla kişi istifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaz sezonu boyunca İstanbulluların sağlıklı ve konforlu koşullarda denize girebilmeleri için her türlü hizmeti sağladı. 1 Haziran 2019 itibariyle sezon açılışını yapan Avrupa Yakasındaki Menekşe ve Güneş Plajları ile Anadolu Yakasındaki Caddebostan 1, 2, 3 Plajları, sezonun kapandığı 15 Eylül tarihine kadarki üç buçuk aylık dönemde, günübirlik tatilcilerle dolup taştı. Çeşitli spor ve eğlence aktivitelerinin düzenlendiği İBB plaj hizmetlerinden 2019 sezonu boyunca toplam 1,5 milyondan fazla günü birlik tatilci yararlandı.

Girişi ücrete tabi tutulan Caddebostan 1 Plajı turnikelerinden sezon boyunca 8 bin 881; Güneş Plajı turnikelerinden ise 133 bin 670 kişi geçiş yaptı. Giriş bedeli alınmayan Caddebostan 2,3 ve Menekşe Plajlarının her birinden ise sezon boyunca ortalama 500 bin kişi faydalandı.

HALKIN CAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI GÖZETİLDİ

İBB, halkın plajlardan huzur içerisinde istifade edebilmeleri için can güvenliği ve sağlık konularında maksimum seviyede tedbirler aldı. Milyonlarca insanın deniz keyfini yaşadığı sezon boyunca İBB, 47,8 km uzunluğundaki 38 plajda; 35 adet jet-ski, 7 adet zodyak bot, 2 adet amfibik kurtarma aracı, 2 adet dron, 14 adet atv aracı, 190 adet gözetleme kulesi ve 481 personeli ile halkın hizmetindeydi. 2019 yılı içerisinde boğulma tehlikesi yaşayan 4.523 vatandaşımız zamanında müdahale ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hizmet verilen 5 plajda her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri yapıldı ve kumsal, ekipler tarafından temizlenerek ilaçlandı. Yaz sezonu boyunca; İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Atık Yönetim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İşletmeler Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan çalışmalarla İstanbullular güvenli ve temiz deniz keyfini yaşadılar.