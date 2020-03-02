İNDER: Satışlar Arttı Ama Tatmin Edici Değil

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirime gitmesi, tetikte bekleyen talebi harekete geçirdi.

Durbakayım, “Konut edinme satışlardaki en önemli faktörlerden biri olduğunun altını her fırsatta dile getiriyoruz. Beklediğimiz ve dile getirdiğimiz gibi kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirime gitmesi, tetikte bekleyen talebi harekete geçirdi. Ağustos ayı satışları, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu satışların konut üreticilerinin arzu ettiği gibi olduğunu söylemek mümkün değil. Mevcut satışlarda eksik olan iki önemli nokta var. Birinci gerçekleşen satışların büyük bölümü, ikinci el pazarında oldu. İkinci eksik nokta ise her ne kadar Türkiye genelindeki ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %168 oranında artış göstererek 34 bine ulaşmış gibi görünse de; bu satışların kaynağında kamu bankaları vardı.

Bu kapsamda konut kredisine verilen faiz teşvikinin sadece birinci el pazarına yapılması ve özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesinin gerekliği olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Diğer taraftan yabancılara gerçekleşen satışların belli bir seviyeye oturması ve istikrar kazanması, yılsonu için koyduğumuz 40 bin hedefinin aşılacağını gösteriyor” dedi.