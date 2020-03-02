İstanbul’da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

İstanbul’da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

İstanbul’da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

İstanbul’da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı’nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.



İstanbul’da devlet ormanına yapılan kaçak yapıların yıkımı başladı. Ümraniye Hekimbaşı’nda orman arazisine yapılan kaçak yapılar bu sabah yıkılmaya başlandı. Kaçak yapılardaki eşyalar boşaltıldı, ardından yıkım çalışmaları başladı.