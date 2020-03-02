Tuzla’da polyester fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı – Tıkla İzle
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kimya ve asfalt fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı, “Ormana geçiş ve diğer fabrikalara sıçraması engelledi. Can kaybı yok. Tüm personel dışarı çıkarılmış. Dumandan etkilenen 2 kişi var. Acilen boşaltılmış. Arabalarını bile alamamışlar. Hafifletici olay ise etrafında patlamaya neden olacak bir fabrikanın olmaması. Bir makinede çıkmış. Doğal gaz değil” dedi.
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|26
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|-12
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|11
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|-12
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