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Tuzla’da polyester fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı


Tuzla’daki fabrika yangınında 2’si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

TUZLA’DA DERİ SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI. OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİLDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Tuzla’da polyester fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı – Tıkla İzle

‘Can kaybı yok’

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kimya ve asfalt fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı, “Ormana geçiş ve diğer fabrikalara sıçraması engelledi. Can kaybı yok. Tüm personel dışarı çıkarılmış. Dumandan etkilenen 2 kişi var. Acilen boşaltılmış. Arabalarını bile alamamışlar. Hafifletici olay ise etrafında patlamaya neden olacak bir fabrikanın olmaması. Bir makinede çıkmış. Doğal gaz değil” dedi.

Galeri
📆 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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