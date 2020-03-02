MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Manşet, Teknoloji, Toplum » Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı
Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı


TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. Türkiye’nin F-35 yerine almak istediği Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti.

17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. F-16’nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen havada radar yapabilen Taarruz İHA’sı Akıncı sadece 4 ülke üretebiliyor. 1 ton mühimmat taşıyabilen Akıncı ilk defa TEKNOFEST öncesi basına tanıtıldı.

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizinin ardından Rusya’dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35’in gösterisi mest etti.

Rus savaş uçağı Su-35’in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.

📆 17 Eylül 2019 Salı 11:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR