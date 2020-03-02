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Ülkücüler’den, gençler “Bilge Türk Dergisi” okuyun!


İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Türk Gençliğini Bilge Türk Dergisini almaya davet etti.*

*Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Türk Milliyetçilerinin Bilge Lideri Devlet Bahçeli Beyefendi’ye ithafen, Bilge Türk ismiyle çıkarılan dergi 24 Mart 2019’da yayın hayatına girmişti. Türk gençliğine hitap eden Bilge Türk dergisi geçtiğimiz günlerde bayilerde yerini alarak okurlarıyla buluşturuldu. İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Bilge Türk’ün 7. sayısını bayiden alarak gençleri Bilge Türk almaya ve okumaya davet etti.

📆 16 Eylül 2019 Pazartesi 19:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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