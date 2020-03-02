Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 20 Eylül Küresel İklim Grevi Günü

İklim krizine çözüm üretmek amacıyla “Sıfır Gelecek” adı altında bir araya gelen çevre örgütleri “Ya Sıfır Karbon Gelecek Ya Sıfır Gelecek” sloganıyla seslerini yükseltecek. Kadıköy Belediyesi’nin ve Sıfır Gelecek Platformu üyesi Kent Konseyi’nin de desteklediği etkinliğin İstanbul ayağı 20 Eylül Küresel İklim Grevi Günü’nde Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda saat 14.00’de başlıyor.

ÇOCUKLARDAN İKLİM İÇİN CUMA GREVİ

“Fridays for Future / Gelecek için Cumalar” dayanışma ağının çağrısıyla, 20 Eylül Cuma günü dünyanın dört bir yanında öğrenciler bir günlük okul bırakma etkinlikleri gerçekleştirecek. Aynı gün saat 16:00’dan itibaren, iklim odaklı eylemlerin İstanbul ayağı olan Yoğurtçu Parkı’nda ‘Sıfır Gelecek’ adlı bir etkinlik gerçekleşecek. Söyleşi, konser ve atölyelerin yer alacağı etkinliğin sunuculuğunu oyuncu Sevinç Erbulak, Türkiye’deki iklim aktivistleri Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu’nun yapacak. Etkinlikte Barlas Tan Özemek, Güney Marlen, Güz Kumpanyası, Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları, Lara Di Lara, Nil İpek, Pınar Keleş, Sumru Ağıryürüyen ve Muammer Ketencoğlu, Şubadap Çocuk, Teneke Trampet gibi müzik grupları yer alacak.

Aynı gün 14.00’de Kadıköy İskelesi’nde genç iklim aktivistleri iklim krizi ve neden harekete geçtiklerine yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirecekler.

İKLİM AKTİVİSTİ GRETA THUNBERG KADIKÖY DUVARLARINDA

İklim grevi, 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in geçtiğimiz sene İsveç parlamentosu önünde başlayan ve her Cuma devam eden iklim için okulu bırakma eylemleri ile gündeme gelmişti. Eylemlerin Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına hızla yayılmasının ardından Thunberg’in akranları iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle ortaya çıktı. Daha önce 15 Mart ve 24 Mayıs’ta gerçekleşen küresel iklim grevlerine 1,5 milyonun üzerinde genç ve çocuk katılım göstermişti. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Mural festivali kapsamında Greta Thunberg’in portresi Kadıköy Göztepe’deki Mustafa Mazharbey Sokak’ta bir binanın duvarına resmedilmişti.