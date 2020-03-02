MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Etkinlikler, Gezi-Alışveriş » Bridolog ile düğün planlamak çok kolay
Bridolog ile düğün planlamak çok kolay


Bridolog, evlenecek kişileri oldukça kaliteli içeriklerle buluşturan bir online platform. Stresli düğün sürecinde, çiftler düğünlerini baştan sonra Bridolog üzerinden planlayabiliyor ve kaliteli düğün firmaları ile Bridolog üzerinden iletişime geçebiliyor.

2018’de kurulan Bridolog, hem çok sevilen Instagram hesabı, hem de websitesi üzerinden ziyaretçilerine güncel ve global trendleri sunuyor, onlara her gün ilham vermeye devam ediyor.

Ayrıca websitesindeki orijinal içeriklerle sizlere yol gösteriyor, binlerce fotoğrafla sizlere fikir sunuyor, bütçe planlama, oturma düzeni yaratma, yapılacaklar listesi, ev ihtiyaç listesi gibi kolay kullanılabilir araçlarla da düğün planlamanızı oldukça kolaylaştırıyor. Düğün planlarken en büyük yardımcınız olan Bridolog.com’u ziyaret edin.

En İyi Düğün Organizasyon Firmaları

Düğün organizasyonu bir düğünün en önemli parçalarından biri. Ambiyansı  ve temayı belirleyen aslında dekorasyonun kendisi. Yaratılan dekorasyonla tüm davetlilerinizi büyüleyebilir, unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz.

Bu aşamada en büyük yardımcınız yine Bridolog. Bridolog.com sizi oldukça kaliteli işler çıkaran, en seçkin düğün organizasyon firmaları ile buluşturuyor. Üstelik web sitesinin Organizasyon Firmaları bölümünden bu firmaların önceki işlerini inceleyebiliyor, onların bilgilerine, web sitesine, sosyal medya hesaplarına, telefon numaralarına, adreslerine kolayca ulaşabiliyor ve en önemlisi ücretsiz olarak firmalardan tek bir tıkla fiyat teklifi alabiliyorsunuz.

Türkiye’nin en iyi düğün organizasyon firmalarına ulaşmak, onlarla kolayca iletişime geçmek için Bridolog’a göz atmayı unutmayın!

Modern Düğün Organizasyon Fikirleri

Düğün temaları giderek genişliyor. Bohem, rustik, modern, romantik ve daha birçok düğün temasından birine karar vererek hayalinizdeki gibi bir düğün gerçekleştirebilirsiniz. Tabii bu temaların özelliklerini bilerek, dekorasyon ayrıntılarını araştırarak ilerlemeniz bu aşamada önemli. Bridolog da tam bu noktada sizin yanınızda.

Modern düğün organizasyon fikirleri, dekorasyon önerileri ve ilham verici fotoğraflara Bridolog üzerinden ulaşmanız çok kolay. Bridolog.com’un Fotoğraflar alt başlığından Düğün Organizasyonu ile ilgili yüzlerce fotoğrafa ulaşarak, gelişmiş filtreleme özelliği sayesinde istediğiniz özelliklere ve temaya göre fotoğrafları seçerek bunları favorileriniz arasına alabiliyorsunuz.

Favori dekorasyon fikirlerinizi seçip, modern düğün organizasyonu detaylarına karar verdikten sonra Bridolog’un iş birliği yaptığı firmalarla isteğinize uygun şekilde görüşerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz!

Siz de düğününüzü planlarken işlerinizi kolaylaştırmak ve trendlerin gerisinde kalmamak için Bridolog.com’u mutlaka ziyaret edin!

📆 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR