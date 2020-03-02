MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Caddebostan, Etkinlikler, Genel, Manşet, Toplum » Balık adamlar Kadıköy’de denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı
Balık adamlar Kadıköy’de denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı


Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalan balık adamlar deniz temizliği yaptı.

Denizden çıkarılan kilolarca cam ve plastik atık ise görenleri şaşkına çevirdi.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği üyeleri, Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalarak denize atılan çöpleri çıkardı. Balık adamlar su altında temizlik yaparken, DAKSAR ekibi de balık adamların güvenliği için plajda hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren temizlik sonucunda denizden kilolarca çöp çıkarıldı. Denizin dibinden çıkarılan cam, plastik ve benzeri atıklar görenleri şaşkına çevirdi.

Temizlikle ilgili konuşan dernek yetkilisi, “Bir farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Denizden çıkardıklarımız da aynı zamanda bir envanter. Bu envanterle bir veri oluşturuyoruz. Buradan Karaköy kadar, Harem kadar bir şey çıkmıyor ama yine de denizi ne kadar kirlettiğimiz görmeye değer” dedi.

📆 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR