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Ahmet Şimşek Koleji
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E-5 karayolunda motosikletli magandanın dehşet yaşattı


E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde dörtlü sinyallerini yakarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan otomobil sürücüsünün yolunu açan motosikletli, yoldan çekilmeyen kamyonetin aynasını kırdı. Öfkeden deliye dönen saldırgan bununla da yetinmeyip bir de camını yumrukladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde bir otomobil sürücüsü, hastasını aracına alarak hastaneye yetiştirmek üzere yola çıktı. Ancak sürücü bir süre sonra karayolunda trafiğe takıldı. Hastası olduğunu belirtmek için dörtlü sinyallerini yakan sürücünün yardımına o esnada motosikletli bir genç yetişti. Otomobilin önüne geçtikten sonra korna, ambulans ve polis sireni çalan motosikletli el ve kol hareketleriyle de yolu açmaya başladı.

Kamyonetin aynasını kırıp camlarını yumrukladı

Bir süre bu şekilde devam eden genç, önüne çıkan kamyonet sürücüsünü yolu açması için uyardı. Uyarılara rağmen sürücü yolu açmayınca sinirlenen motosikletli, bir süre bağırdıktan sonra kamyonete vurmaya başladı. Öfkeden deliye dönen motosikletli, yumruk darbesiyle kamyonetin aynasını kırdı. Hızını alamayan genç sürücü ardından aracın camını yumruklamaya başladı. Diğer motosiklet sürücülerinin araya girmesiyle kamyonet sürücüsü aracını yoldan çekerken, otomobil sürücüsü de hastaneye yetişmek için yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

📆 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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