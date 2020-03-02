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Fenerbahçe Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı


Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor’un konuğu olacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda belindeki ağrılar nedeniyle Emre Belözoğlu, Alanya maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig’de yarın deplasmanda Alanyaspor’un konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı son taktik idmanıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, idmana koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Rami ve Gustavo kadroda
Bugün özel uçakla Alanya’ya hareket edecek olan Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, İsla, Moses ve Emre Belözoğlu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor maçının 21 kişilik kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Nabil Dirar, Jailson, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

📆 15 Eylül 2019 Pazar 18:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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